فيديو..بوسي تحقق أكثر من 370 ألف مشاهدة بأغنية "أنا الدنيا"

سجلت الفنانة بوسي، بأغنيتها الجديدة"أنا الدنيا"، أكثر من 370 ألف مشاهدة، وذلك في 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:ملاك عادل، ألحان:مصطفى حجاج، توزيع:أحمد عادل، ويقول مطلعها"انا الدنيااللي هتوريك في عز الظهر نا الدينا اللي هتخليك تحس بانك من غير ضهر ".
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يذكر ان أحدث ظهور إعلامي لـ بوسي كان من خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" لتحكي عن تفاصيل أزمتها الاخيرة مع والدها، وتفاصيل سفرها خارج البلاد، وحصلت الحلقة على نسبة عالية من المشاهدة.
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