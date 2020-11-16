تامر حسني يوجه رسالة طويلة لزوجته بعد انفصالهما … هل تم الصلح؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 3:15 مساءً

بعد إعلان خبر انفصال النجم المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد “ستوري” نشرتها بوسيل أعلنت فيها أن ما يفعله زوجها لا يعنيها مردفة بأن أوراق الطلاق تأخذ مجراها القانوني.

وتوجهت بوسيل إلى كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه”.

وفي هذا السياق، وجه الفنان المصري، تامر حسني، اليوم الاثنين، رسالة إلى زوجته الفنانة المغربية، بسيمة بوسيل، وذلك رد على إعلانها انفصالهما وتحضيرهما لأوراق الطلاق.

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وفي رسالة مطولة لها عبر خاصية “الستوريز” على حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، كتب تامر حسني لبسمة بوسيل: “بسمة حبيبتي للأسف أنت لم تفكري بشكل جيد وسلمتي أذنك لشر السوشيال ميديا لأن كان تعليق كلامهم فارغ، لقد أنسوكي أنك عرفتيني وأنا مشهور وهذه طبيعة عملي التي عرفتيني عليها وحبيبتني بها، كيف أوصلوكي للزعل والبعد فترة”.

وتابع: “المهم أنا لست غاصبا منك ولا يرضيني زعلك، أنتي حبيبتي وأم أولادي.. أنا ظهرك وسندك مهما حدث، ولكن ما أرغب في قوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتيرة”.

وأضاف متسائلا: “لماذا عندما يغضب أي أحد من الآخر يطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يتحدث معه الأول، ما هي علاقة الناس بعلاقة شخصية بين إتنين من الممكن أن تُحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهما، وياليتها كانت مشكلة من الأساس. لقد جعل الله بيننا مودة ورحمة، ولهذا للأسف أنتي تعلمين أن هناك ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ولن ننتهي منهم، ولكن أنت التي ستنتهين من فكرة أنك تسمعيهم”.

وأردف تامر حسني لبسمة بوسيل: “ياريتك تركزي مع طاقة الناس الذين دعوا لنا ودعوا لأولادنا، وفعلا أنا أشكر كل الناس والفنانين الذين سعوا في الخير لينا.. وأنا واثق من أنك الآن نادمة من أنك كتبت إعلان انفصالنا.. هو تصرف متهور منك ولكن ولا يهمك، ليس عيبا أن الانسان يخطئ ويتعلم، وأنا ياما علمتك ومازلت سأعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انت أشركتي الجمهور الكريم فكان يجب أن أرد هنا.. وبيننا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب”.

واختتم تامر حسني رسالته لزوجته قائلا لها: “متهورة ولكن أحبك”.