حسين فهمي يكشف عدد زيجاته وعلاقته العاطفية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الفنان المصري حسين فهمي عن عدد المرات التي تزوج فيها ، مؤكدا أنه “لم يجرب أن يكون الحلقة الأضعف في أي علاقة عاطفية، ولكن قلبه انكسر كثيرا، خاصة في مرحلة الشباب.

وأشار الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة “دي إم سي” المصرية، إلى أنه يحب النساء والعلاقات العاطفية، ولم تؤثر علاقاته وتجاربه القديمة على حالته النفسية أبدا، وتابع قائلا: “أنا بتاع ستات، ومغتيلش عقدة من الغوازات الكتيرة”.

وأضاف فهمي أنه “لا ينوي الزواج مرة أخرى”، لافتا إلى أن أطول فترة زواج له، كانت مع زوجته الأولى، أم أولاده محمود ونائلة، حيث استمرت 14 عاما، بينما زواجه الثاني من الفنانة المصرية ميرفت أمين، استمر 12 عاما.

كما قال إن علاقته مع زوجاته الأخريات تنتهي بالمحاكم “بسبب الأمور المادية”، مؤكدا “أنهن اللواتي يقررن إنهاء الزواج بهذه الطريقة، فيما هو لا يحبذ ذلك”، مشيرا إلى أنه تزوج 5 مرات، وخطب مرة واحدة، ولم يتزوج مطلقا في السر، وأكثر ما يكرهه في السيدات “هي الغيرة الشديدة”، مشددا على أنه “هناك فرق بين الغيرة عليا والغيرة مني”، موضحا أن “الأولى ترفع الشخص للسماء، بينما الثانية تدمره”.

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وتابع فهمي أنه “لا يتخذ قراراته سريعا”، كما أنه هو من ينهي كل علاقاته الزوجية، وليس الطرف الآخر، وتساءل قائلا: “مش عارف الستات بتكره فيا إيه، بالرغم إن مفيش حاجة تنكره فيا”، لافتا إلى أن أقصر علاقة زوجية له، استغرقت عامين فقط.

وأوضح أن “الزواج نظام اجتماعي، الهدف منه تكوين أسرة ووجود كيان وأطفال، وعندما بحث عن زوجة تكون رفيقة وصديقة له، لم يجد، ولكنه وجد عند الطرف الآخر أهدافا أخرى مادية”.

وأكد الممثل المصري المشهور، أنه “كثير التضحية تجاه أسرته وأولاده والوطن، ودائما ما ينظر للأمام لأن الماضي انتهى”، معتبرا أن “الطلاق عامل زي الكوباية الكريستال، لما تقع على الأرض خلاص اتكسرت خالص، ومهما اتعمل فيها، مش هترجع كريستال تاني، قيمتها بتروح”.

ويعتبر حسين فهمي من الممثلين المشهورين جدا، في مصر والعالم العربي، وعمل في عالم السينما والتلفزيون لأكثر من 50 عاما، وتخصص في الإخراج السينمائي، وظهر في أكثر من 100 إنتاج سينمائي وتلفزيوني ومسرحي.