تراند اليوم : لو في حياتك راجل زي أبو هشيمة أنتي في أمان – شوف قال إيه عن مراته

حل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ضيفا على برنامج “السؤال الصعب” عبر شاشة Sky News العربية، وتحدث عن علاقته بزوجته الممثلة ياسمين صبري.

قال أبو هشيمة ردا على سؤال “ماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟”، قائلا: “عامة الجواز استقرار، ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير، أنا أكيد أضفت لها من شخصيتي، وهي أضافت لي من شخصيتها”.

يذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عقدا قرانهما في 17 أبريل الماضي، في حضور عائلي بسيط.

آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎