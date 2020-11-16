تراند اليوم : رانيا يوسف تعترف: جالي كورونا وانتصرت عليه .. ورتله البطانة

كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عن إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد قبل ما يقرب العام.

وأشارت لبرنامج ” إي تي بالعربي” إنها أصيبت بكورونا في شهر ديسمبر/ كانون الأول في ليلة رأس السنة.

وتابعت أنها لم تكن تعلم وقتها أن ما أصيبت به هو (كوفيد-19) لأنه لم يكن تم الإعلان عن “كورونا” رسميا بأنه وباء، وكانت تتعامل معه بأنه نزلة برد عادية.

وعن كيفية تعاملها من الفيروس، قالت رانيا يوسف إنها عزلت نفسها بنفسها بسبب أعراض المرض التي تشبه أعراض “كورونا” حتى شفيت منه.

وتأتي تصريحات رانيا يوسف بشأن إصابتها السابقة بفيروس “كورونا” المستجد في حفل عرض الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح” على منصة “شاهد” الرقمية.

وكانت رانيا يوسف نفت إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، بعد حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الفترة الماضية عن إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، أحدثهم الفنان المصري آسر ياسين، والفنانة الأردنية ميس حمدان.

يشار إلى أن بعض الفنانين كشفوا خلال الفترة الماضية عن أنهم كانوا مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، وأخفوا الأمر عن وسائل الإعلام، من أبرزهم الفنانة المصرية أمينة خليل والفنان اللبناني نيقولا معوض.

