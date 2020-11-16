تراند اليوم : بلفتة إنسانية .. مني ذكي تلبي أمنية الطفلة ” طاطا ” – إتفرج

حلت الطفلة رضوى نبيل عبدالرؤوف والشهيرة باسم “طاطا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضيفة على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، وصرحت برغبتها في التمثيل مع الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي.

وعبرّت الفنانة منى زكي عن سعادتها بهذه الأمنية، حيث أعادت نشر أمنية الطفلة التي تعاني من مرض “العظام الزجاجية” عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram وكتبت معلقة: “يا قمر أنتي تنوري أي حد”.

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، والفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

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