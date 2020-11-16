شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين نائمة على بطنها وتستعرض أردافها بملابس مكشوفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 02:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجمة ميرهان حسين، ظهرت فيها بإطلالة فاضحة كشفت مفاتنها.

وظهرت ميرهان حسين في احدى الصور مرتدية ملابس البحر ونائمة على بطنها بطريقة صادمة.

وفي صورة أخرى ظهرت ميرهان جالسة على صخرة بطريقة أظهرت أردافها بشكل مثير وفق تعليقات المتابعين.

ونالت الصورة استحسان العديد من متابعيها، حيث أكدوا على جمالها، وتألقها فيما انتقد آخرون جرأتها.

وكانت ميرهان حسين انتقدت ملابس الفنانات العارية في الجونة حيق قالت لقاء تلفزيوني على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع، مازحة بأنها بعد شعورها بدرجة الحرارة على السجادة الحمراء باتت تعرف لماذا تلجأ الفنانات لإثارة الجدل في مهرجان الجونة.

وأضافت أنها لو تعلم أن درجة الحرارة على السجادة بهذا الشكل لأثارت الجدل كثيراً، في إشارة إلى بعض الاطلالات الجريئة والعارية التي سيطرت على المهرجان هذا العام.

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين،