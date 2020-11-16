شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجحت محاولات الصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل؟: حساب غامض يثير الجدل – والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 02:58 مساءً - أعلن حساب يحمل اسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن انتهاء الخلاف بينها وبين زوجها الفنان تامر حسني.

وقال الحساب الذي يحمل اسم «بسمة»: «كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته».

وأضاف: «أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى واولادى».

ولم يتأكد المتابعون للقصة ما إذا كانت «بسمة» نشرت تلك التغريدة بنفسها أم لا، وتساءلوا في التعليقات هل نجحت محاولات الصلح فعلا؟، غير أن الحساب الذي يحمل اسمها لم يعقب على ذلك.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل، قد أثارت جدلا واسعا بالأمس، بعدما أعلنت انفصالها عن الفنان تامر حسني، بعد زواج دام 8 سنوات، وأثمر عن ثلاثة أطفال.

وكتبت «بوسيل»، أمس، عبر حسابها على «إنستجرام»: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».

وأضافت: «وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، وبالتوفيق للجميع».