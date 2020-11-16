فنانة تفضح زوجها الفنان المصري الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 02:58 مساءً - هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، زوجها الفنان المصري الشهير أحمد عبد الله محمود، على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون ذكر اسمه مباشرة، متهمة إياه بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وأكل حقها، فيما أظهرت التعليقات أنها تقصد زوجها.

يذكر أن الفنانة سارة نخلة رفعت دعوى نفقة زوجية على زوجها، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعي، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.

وقبل يومين، قررت محكمة أسرة 6 أكتوبر تأجيل دعوى النفقة المرفوعة ضد زوجها إلى جلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع وورود التحريات.

وكتبت نخلة: ادعوا لي والنبي في صلاة الفجر بفك الكرب بس ومش عايزة نجيب اسم حد ظلمني وقهرني لأنه عارف نفسه كويس.

وتابعت: حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بياكل حق ولية، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك من جوا قلبي، فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يارب تشوف أيام شبه الأيام اللي عيشتهالي وأنا قليلة الحيلة وبعيدة عن أهلي، رووح حسبنا الله ونعم الوكيل، وريني هاتقول إيه لربنا لما يسألك ما اديتهاش فلوسها ليه بتمرمطها ليه هتقول إيه لربنا.. هتروح فين من ربنا.

وانهالت التعليقات على منشور سارة، حيث كتب لها أحد النشطاء: أكيد جوزك طلقك وهرب بفلوس المؤخر“، فردت عليه قائلة: ”مطلقنيش رافعة قضية، لتؤكد أن حديثها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله.

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