العثور في وسط أثينا على رأس من الرخام للإله اليوناني هيرميس

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اثينا : أعلنت وزارة الثقافة اليونانية الأحد عن العثور خلال حفريات لتحسين نظام الصرف الصحي في وسط أثينا على رأس من الرخام للإله اليوناني هيرميس يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد على الأقل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الرأس الذي عُثر عليه الجمعة على عمق 1,3 متر تحت رصيف شارع أيولو المزدحم، "يعود إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل الميلاد" وهو في حالة جيدة، ويمثّل "الإله وهو كبير السنّ".

ونُقل التمثال على الفور إلى مستودع تابع لإدارة الآثار. ونشر رئيس بلدية أثينا كوستاس باكويانيس السبت صورة للرأس الرخامي على حسابه على "فيسبوك"، وكتب معلّقاً عليها "أثينا الفريدة".