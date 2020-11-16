بوستر الدورة 42 لمهرجان القاهرة يحتفي بعودة النور للسينما بعد ظلام كورونا.. "إيزيس" تزين الشعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الثانية والأربعين التي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد اليوم، بحضور رئيس المهرجان محمد حفظي.

البوستر من تصميم زياد السماحي من شركة FP7، وتصوير خالد فضة، وأشرف على تنفيذه المخرج هشام فتحي، وعمر قاسم المدير التنفيذ لمهرجان القاهرة.

ويقول عمر قاسم، إن البوستر يحتفي بصناعة السينما التي لم تستسلم إلى جائحة كورونا، وتمسكت بالأمل رغم المعاناة والصعوبات، ليعود النور إلى دور العرض بعد الظلام الذي حل بإغلاقها وتوقفها لعدة أشهر، موضحا في الوقت نفسه إلى أن مصمم البوستر زياد السماحي اختار أن يستغل رقم الدورة 42، ويربطه بأسطورة "إيزيس" التي تزين الشعار التاريخي لمهرجان القاهرة وهي تحمل الهرم، عندما أرادت أن تعيد النور لمصر بعد الظلام، بجمع جسد زوجها "أوزوريس" الذي قتل وتم تقطيع جسده إلى 42 جزء تم توزيعها على أقاليم الدولة.

وتنطلق الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي 2 ديسمبر المقبل بالفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.