أحلام تهدد تامر حسني وبسمة بوسيل: يا ويلكم إذا غضبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ياويلكم إذا غضبت" بتلك الكلمات وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، الدعوة للفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، للتراجع عن الإنفصال، مؤكدة استعدادها للسفر إلى مصر للصلح بينهما.

أحلام كتبت عبر صفحتها بموقع "تويتر": "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار قبضة يد قبضة يد قبضة يد قبضة يد، تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعة ويا ويلكم اذا غضبت ".

أحلام علقت من قبل على أنباء الأنفصال، وكتبت "حرام والله. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل. حرام ثماني سنين وأطفال. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت. اسمع من أختك الكبيرة".

وتابعت في منشور آخر تعليقًا على ما يتردد بشأن غيرة بسمة على تامر من المعجبات، والتي تحدث عنها في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة": "من حقها تغار؛ زوجي.. طبيعي أغار خصوصاً إذا فيه معجبة تقصد تؤذي مشاعرها".