زوجة تامر عاشور : "أنا متمسكة بطلب الطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور عن حقيقة طلبها للطلاق من زوجها من خلال عدة أسئلة طرحها عليها متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاءت بعض الأسئلة عن علاقتها بزوجها تامر عاشور، مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟ لترد سمر : "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

وطرح أحد المتابعين سؤال أخر، هو أنتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟، ردت سمر : "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وجاء سؤال من تابع أخر : "مش عايشين في بيت تامر عاشور ليه وانتي لسه مراته ليه بعيد عن بعض؟، وردت سمر : "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

استقبل الفنان تامر عاشور، مولودته الأولى والذي أطلق عليها أسم "أيام"، في فبراير 2019، وهو اسم ألبومه، وعلق من خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر" .

قائلا: "‏الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني ب أحلى بنوته في الدنيا أيام لازم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحه دي" .

يذكر أن ألبوم "أيام" مكون من 11 أغنية تعاون فيها تامر، مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين و الموزعين الموسيقيين، منهم نادر عبد الله، محمد يحيى، وتامر حسين، ومحمّد رفاعي، وأمير طعيمة، وطارق مدكور، ومصطفى العسال، وغيرهم.