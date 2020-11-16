فيديو| سوسن بدر تنضم لبرنامج "Minly"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة سوسن بدر مؤخرًا لتطبيق "Minly".

نشرت سوسن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه "صباح الخير، إحنا دلوقتي مع بعض على Minly، عايزين كل المناسبات الحلوة نبقى فيها مع بعض، كلموني أي وقت، مستنياكم".

علقت سوسن بدر على الفيديو :"مستنياكم على أبلكيشن Minly".

أخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.