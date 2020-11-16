صور| رانيا يوسف أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، خلال حضورها إحدى المناسبات. ومن جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي.

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