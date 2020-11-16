محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عاصي الحلاني صورة مجمعة في إطار واحد تجمعه بابنتيه ماريتا ودانا الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق "الحلاني" على الصورة: "أجمل شئ بالحجر المنزلي، الدفء العائلي، الله يخليلي ياكن حبايب قلبي". أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا، 4 نوفمبر الجاري على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29.

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني ينشر صورة رفقة ابنتيه: "الله يخليلي ياكن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.