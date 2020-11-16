غدا.."mbc مصر2" تعيد عرض حلقات "أريد رجلا" لإياد نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة MBC مصر2، غدا الثلاثاء 17 نوفمبر في العاشرة مساءً إعادة عرض حلقات المسلسل الإجتماعي "أريد رجلاً".

يُشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم: إياد نصار، ومريم حسن، وأحمد عبد العزيز، وظافر العابدين، ودينا فؤاد، وميار الغيطي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وميرنا المهندس، وسهر الصايغ، ومحمد التاجي، والمسلسل مأخوذ عن رواية بذات الاسم للكاتبة نور عبدالمجيد، وأعد له السيناريو والحوار الكاتبة شهيرة سلام، وأخرجه كل من بتول عرفة ومحمد مصطفى، وقام بغناء شارة المسلسل الفنان وائل جسار من كلمات أيمن بهجت قمر.

تدور أحداث مسلسل "اريد رجلاً"، في قالب درامي إجتماعي ويُناقش مفهوم إنجاب الذكور في المجتمعات العربية، ويتناول مشاعر المرأة وأفكارها ومدى احتياج المرأة للرجل والصراع المستمر بين الحب والكرامة، فبعد أن يرُزق القاضي "سليم" بابنتين من زوجته "أمينة" يحذرهما الأطباء من الإنجاب مجدداً بسبب خطورة ذلك على صحة "أمينة"، وتبدأ الأم الصعيدية "يامنة" فى الضغط على ابنها ليتزوج من امرأة أخري لينجب ابناً يحمل اسم أباه، وتتوعده بغضبها عليه في حال امتناعه عن ذلك. ويخضع "سليم" لإلحاح الأم على الرغم من الحب الكبير بينه وبين زوجته "أمينة" ويتزوج سراً من شابة فقيرة من اختيار والدته تعيش في الصعيد، وتعلم "أمينة" بهذا الزواج وتقرر الانتقام لكرامتها، وتتوالي الأحداث بمُفاجآت كثيرة وغير متوقعه.

مسلسل "اريد رجلاً" يُعرض على " MBCمصر2" يومياً من الأحد للخميس، الساعة 5:00 مساءً، ويُبدأ عرضه الثلاثاء 17 نوفمبر.