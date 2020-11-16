رانيا فريد شوقي: "أبويا صاحب الفضل عليا ويا ريتني مثلت معاه أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة من كواليس أول أفلامها "آه وآه من شربات" جمعتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي.
وعلقت "أول فيلم في مشواري الفني آه وآه من شربات، كان حلم كبير بالنسبة لي وأبويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه، ياريتني مثلت معاك اكتر بس ده كان قرارك تساعدني في أول دفعة وتسيبني اكمل مشواري واتحمل المسؤولية وأعافر في دنيا الفن".
وتابعت "يارب اكون قد المسؤولية واسمك وتاريخك الكبير
بحبك اوووي واحشتني أووووي".
جدير بالذكر أن "آه وآه من شربات" شهد مشاركة سميرة محسن، حاتم ذو الفقار، وحيد سيف، وعماد رشاد.
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