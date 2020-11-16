تراند اليوم : إصابة رانيا يوسف بفيروس كورونا

وخلال تصريحات تلفزيونية أدلت بها لبرنامج "Et بالعربي" على هامش احتفالها بانطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، أكدت أنّ إصابتها بكورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة، شائعة مفيدة لأنها اكتشفت خلالها محبة الناس لها بعد تلقيها مئات المكالمات الهاتفية بشكل يومي للاطمئنان على حالتها الصحية.
واعتبرت يوسف أن الشائعات في بعض الأحيان قد تُفيد الفنان، وهو ما حدث معها خلال انتشار هذه الشائعة، لكنّها كشفت سراً حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة إصابتها به في شهر كانون الأول العام الماضي 2019، وأوضحت أنها شعرت بجميع أعراضه ولكن لم يكن منتشراً وقتها وتم التعامل مع حالتها كمصابة بإنفلونزا.