تراند اليوم : أروي جودة طلعت حرامية أكل زينا – إتفرج

اعترفت الفنانة أروى جودة بأنها بذلت مجهودا كبيرا، علي غير رغبتها، في التخلص من الوزن الزائد وقت كورونا، لكنها تتحايل على الوضع أحيانا.

وقالت أروى جودة، خلال استضافتها في برنامج “البوكس – فرع الجونة”، إنها اضطرت للامتناع عن تناول كل شيء به سكر، والاكتفاء بالدجاج والخضار المشويين، لكنها تسرق أحيانا من الحلّة دون أن يلاحظ أحد، وتخفي النتيجة عن طريق شفط البطن.

وعن البرج الذي تخشاه أكثر بين الرجال، قالت أروى جودة إنها تخشى جميع الأبراج، وإنها كأنثى برج الميزان، تتحمل في جميع مجالات حياتها أكثر مما يجب أن تتحمل، وتحذر بلطف مرات ومرات، ولهذا لا يتوقع الطرف الآخر النهاية الحاسمة، عندما لا تعود قادرة على المزيد من التحمل.

وأضافت أروى جودة أن قلة تركيزها، وربما انعدامه، أصبح شيئا معروفا عنها، وهي تستغل عشوائيتها في التخلص من المواقف الحرجة، ويمكن وصفها بملكة المواقف الغريبة، التي تنسى أسماء لا يجوز أن تنساها، وتقول ما لا يجوز قوله في التوقيت الخاطئ، أما المعاكسات فتقابلها بوجه ليس له أي علاقة بوجه الفنانة.



