تراند اليوم : يوسف الشريف يواجه موجة شرسة من فيرس كورونا في رمضان 2021 – إتفرج

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج عن أحدث تعاقداتها مع الممثل يوسف الشريف من أجل مسلسله المقبل في 2021.

نشرت سينرجي عبر حساباتها بمواقع التواصل المختلفة صورة للملصق الدعائي الأولي لمسلسل يوسف الشريف المقبل، بتعليق: “ياتري ايه اللي هيحصل سنة ٢٠٢٥ ????????

من فضلك قبل ماتتفرج البس الكمامة????????????

#كوفيد25 .. رمضان 2021”.

وكشف الملصق الدعائي للمسلسل أنه من إخراج أحمد جلال وإنتاج تامر مرسي وتأليف إنجي علاء.

يشار إلى أن يوسف الشريف شارك في رمضان 2020 بمسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

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