تراند اليوم : نظر استئناف سما المصري اليوم على حكم حبسها

تنظر محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية ، اليوم الإثنين، الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين، وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.