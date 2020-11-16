تراند اليوم : تركي آل الشيخ يصدم الجميع بحالته الصحية:أيامي معدودة

صدم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالكشف عن حالته الصحية، لأول مرة وسبب تأخره في العودة إلى الرياض.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” أنا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحية فيني وأهملت وفي ٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت أعاني منه حتى الآن “.

وتابع: ” أنا الآن من ١٠ أيام أجريت آخر عملية وكانت صعبه وتعبتني والآن ممنوع من الأكل لمدة ٦ أسابيع هذا أولا”.

وأردف: “أيضا عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشفوا إني في الحقيقة ما أنام إلا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت أفكر حتى وأنا نايم وهاذي مشكله ٢”.

وأكمل: “دخلت بسبب الحالة ذي بفترة نوع من الاكتئاب مابعد العمليات وهذا طبيعي وماحب أتواصل مع أحد فكنت اشغل وقتي بالفن وبادي اكتب مسلسل تلفزيوني وفيلم وأكمل دراسة التدريب في كرة القدم”.

وأضاف: “دائماً يجيني شعور مع اللي حصل لي في الفترة الأخيرة أن وقتي في دنيا مو طويل فأحاول استمتع فيه قد مقدر واعمل كل اللي نفسي فيه وهذا حقي كانسان … وكمان جالس أعمل لآخرتي بالي يقدرني عليه ربي”.

وعن موعد عودته إلى المملكة، قال: ” أنا الآن في الأوتيل وانتظر إذنهم لي بركوب الطائرة، أمس تعرضت لانتكاسة خفيفة، أبي أرجع للرياض، دواي الرياض وأهلها “.

