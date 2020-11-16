شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعترف .. “نعم أنا مخطوبة” .. فمن هو الرجل الثالث في حياتها؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 12:55 مساءً - لم تستبعد الفنانة “أصالة” خلال مقابلة(إتصال هاتفي) مع Et بالعربي من إمكانية زواجها للمرة الثالثة وهي صاحبة العاطفة الكبيرة التي تبدو واضحة عليها في مجمل أغانيها الرومانسية.

لكنها أردفت: “هذا الأمر قد يكون متاحاً لاحقاً، لكن الآن أنتظر لأن قلبي حزين وغير “صحي”، بعد خروجي من فترة زواج وحب لمدة 14 عاماً.

هذا واحتفلت أصالة بخطوبة ابنتها “شام” من الدكتور “معتز” وسط جو عائلي.

أصالة ذكرت في اللقاء أنها مخطوبة “لنفسها” ، وهي كانت قد اشترت محبس (خاتم) من محلات صديقتها “مرال” وصممته على شكل قلوب مكسورة في إشارة إلى قلبها غير الصحي والمقهور كما ذكرت سابقاً ، وهي حالياً على علاقة مع نفسها ، تهتم بذاتها وأولادها وأصدقائها.

وعن مؤسسة الزواج قالت: ” ما في أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة،هي صعبة تظبط ، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة”.

في سياق متصل، هنّأت أصالة الفنان الفلسطيني محمد عساف بزواجه ، متمنية له دوام الاستقرار وأن يكون زوج صالح.