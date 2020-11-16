“ماما حامل” مع ليلى علوي.. محمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد ثروت آخر المنضمّين

متابعة بتجـــــــــــرد: انضم محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إلى أبطال فيلم “ماما حامل” مع الفنانة ليلى علوي، التي غابت عن السينما منذ عرض فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي شاركت ببطولته مع منة شلبي، باسم سمرة، محمد فراج، صابرين، وأحمد داود، ومن سيناريو وإخراج يسري نصر الله.

ويشارك في بطولة “ماما حامل” الفنان حمدي الميرغني، ومن تأليف لؤي السيد، الذي يواصل كتابة باقي السيناريو، وإخراج محمود كريم.

وبدأ مخرج العمل التحضير له واختيار أماكن التصوير، على أن ينطلق تصويره قبل نهاية العام الحالي، وتم تحديد عيد الفطر المقبل موعداً مبدئياً لعرضه.

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة ليلى علوي لتصوير مشاهدها في مسلسل “بين السما والأرض” المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد جمال العدل.