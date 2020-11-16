رانيا يوسف تكشف سرًا حول إصابتها بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت بصورة مكثفة، خلال الفترة الماضية، شائعة إصابة الفنانة رانيا يوسف، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيمت فعالياته خلال شهر تشرين الأول الماضي.

يرجع سبب انتشار الشائعة، إلى إعلان عدد كبير من الفنانين المشاركين بالمهرجان، إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من المهرجان، ولجوء البعض الآخر إلى العزل المنزلي للتأكد من عدم الإصابة.

وأخيراً وضعت رانيا يوسف، حداً لهذه الشائعة، خلال تصريحات تلفزيونية أدلت بها لبرنامج “Et بالعربي” على هامش احتفالها بانطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، وأكدت أنّ إصابتها بكورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة، شائعة مفيدة لأنها اكتشفت خلالها محبة الناس لها بعد تلقيها مئات المكالمات الهاتفية بشكل يومي للاطمئنان على حالتها الصحية.

واعتبرت يوسف أن الشائعات في بعض الأحيان قد تُفيد الفنان، وهو ما حدث معها خلال انتشار هذه الشائعة، لكنّها كشفت سراً حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة إصابتها به في شهر كانون الأول العام الماضي 2019، وأوضحت أنها شعرت بجميع أعراضه ولكن لم يكن منتشراً وقتها وتم التعامل مع حالتها كمصابة بإنفلونزا.