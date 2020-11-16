محمد هنيدي يتلقّى عرضًا لتقديم مسلسل على منصة إلكترونية

متابعة بتجــــــــــرد: تلقّى الفنان المصري محمد هنيدي عرضًا لتقديم مسلسل من 15 حلقة على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبتّ هنيدي في العرض الذي تلقاه خلال الشهر الحالي، خصوصاً أنه لم يتعاقد حتى الآن على بطولة مسلسل تلفزيوني للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وانتهى هنيدي في أيلول الماضي من تصوير فيلم “النمس والإنس” الذي يخضع خلال الفترة الحالية لعمليات المونتاج. ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي كل من: منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيكو، صابرين، دنيا ماهر، وشريف دسوقي، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

يذكر أنّ محمد هنيدي كان شارك في رمضان 2018 ببطولة مسلسل “أرض النفاق” مع هنا شيحة، محمد ثروت، ودلال عبدالعزيز، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومحمد جمال العدل.