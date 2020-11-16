البريطانيون يطالبون الملكة إليزابيث أن تكون من أول الملقَّحين

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الإعلان عن نجاح تجربة لَقاح ضد فيروس كورونا، اقترح البريطانيون أن تكون الملكة إليزابيث الثانية من أوائل الملقَّحين في محاولة لطمأنة الشعب بأنه آمن وفاعل.

إلا أنه ذكر في وقتٍ لاحق، أن جلالة الملكة وبقية أفراد العائلة المالكة لن يتمكنوا من تخطي قائمة الانتظار، التي اقترحتها اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI).

ووفقاً لإرشادات اللجنة، من المتوقع أن يتصدّر عمال الرعاية الصحية وسكان دور الرعاية القائمة المطروحة. ويليهم أولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، بما في ذلك الملكة البالغة من العمر 94 عاماً.

وسيكون الأمير تشارلز(71 عاماً)، من بين المجموعة الرابعة، حيث احتلّ بوريس جونسون (56 عاماً) المرتبة التاسعة. أما الأمير وليم (38 عاماً) فسيكون من ضمن المجموعة الأخيرة، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

إلّا أنّ قائمة الانتظار هذه لم تقنع الشعب، معتقدين أن حصول أفراد العائلة المالكة والوزراء على اللقاح أولاً هي الطريقة الأمثل للتأكد من فاعليته.

كما أعرب الشعب عن قلقه بشأن محاولات الشركات الثرية من اقتناص اللقاحات مباشرة من الشركة المصنعة لإعادة موظفيها إلى العمل لتعويض الأموال التي خسروها أثناء الإقفال. لكن من جهتها، طمأنت وزارة الصحة شعبها مؤكدة أن هذا لن يحدث.