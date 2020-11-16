خالد زكي يكشف حقيقة مرضه: “أنه شيء مؤلم للغاية”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان الكبير خالد زكي استياءه من الأخبار التي تداولها بعض رواد مواقع السوشيال ميديا، والتي أفادت بتعرضه لوعكة صحية، وأنه يعاني من أزمة بعد انتهاء تصوير مسلسل “قوت القلوب”.

وأكد أنه بصحة جيدة، وأنه يطالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص المرَض، خاصة أنه شيء مؤلم للغاية أن يستيقظ الإنسان على خبر مرضه وهو بكامل صحته.

وأوضح أنه حالياً يتمتع بصحة جيدة للغاية، لافتاً إلى أنه يقوم حالياً ببعض التجهيزات مع ابنته في منزلها، ويساعدها في الترتيبات الشخصية، موضحاً أنه ليس متابعاً جيداً للسوشيال ميديا ولذلك يعرف الأخبار من المحيطين، وهو ما جعله في ذهول من تلك الشائعات التي يرددها البعض.

يشار إلى أن خالد زكي، عرض له مؤخراً مسلسل “قوت القلوب” للمؤلف محمد الحناوي، والمخرج ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقي، كارولين خليل، نورهان، فراس سعيد.