أمنيات سميرة أحمد في يوم ميلادها وهذا عمرها الحقيقي

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت أمس (الأحد) الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بيوم ميلادها الـ82، حيث تعد واحدة من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية وقيمة كبيرة قدمت الكثير من الأعمال الهادفة في الدراما المصرية.

وعن أمنياتها في يوم ميلادها قالت سميرة أحمد: “أتمنى أن يختفي فيروس كورونا من العالم، يا رب الأيام اللي جاية تكون خالية من كورونا ونرجع لحياتنا الطبيعية من جديد”.

وأضافت: “وكل أمنياتي لمصر أن تستكمل مشوارها في النهضة والارتقاء في جميع المجالات، وأن يعم السلام على الوطن العربي أجمع”.

أما عن أمنيتها على المستوى الفني، فكشفت سميرة أحمد أنها تبدأ التحضير لمسلسل درامي جديد يعرض العام المقبل، قائلة: “اشتقت لجمهوري وفي عيد ميلادي أتمنى العودة إليهم من جديد”.

وعن الأعمال الفنية التي تعتز بها، قالت: “سعيدة بفيلم الشيماء ومبندمش أبداً على حاجة عملتها.. ناس كتيرة قوى سمت أولادها بالشيماء بعد الفيلم”.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل “ماما في القسم” والذي عرض في رمضان 2010، وشاركها في بطولته النجمان الراحلان محمود ياسين وعمر الحريري.