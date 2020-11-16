بالصور – ياسمين شقيقة كريم عبد العزيز تثير الإعجاب بجمالها

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جمعت الفنان المصري كريم عبد العزيز وشقيقته ياسمين. وتبين انها التقطت لهما خلال حفل زفاف الأخيرة الذي أقيم منذ سنوات.

وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها لافتين إلى أنها لا تتشارك وشقيقها الكثير من الملامح. ويذكر أن اسمها أحدث لغطاً في وقت سابق حيث اعتقد الكثيرون أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقته وهو ما نفاه قبل ذلك.

ويشار إلى أن الشقيقة ظهرت على الشاشة مرة واحدة حين كانت طفلة وذلك أثناء مشاركتها في فيلم “منزل العائلة المسمومة” الذي عرض في العام 1986 والذي أخرجه والدها محمد عبد العزيز.

ومن المرتقب أن يعرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي شارك فيه كريم في مطلع العام 2021. وقد أعرب في وقت سابق عن فرحه بذلك خلال حديث أدلى به لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة mbc4. وأقر في هذا السياق بأنه أخذ اسم العمل من آخر أخرجه والده في العام 1978.