معز مسعود يعيد الجدل حول علاقته بـ حلا شيحة بسبب صورة

متابعة بتجــــــــــــرد: مازال الداعية معز مسعود يثير الجدل كل فترة حول علاقته بالفنانة حلا شيحة، فبعد التعريدات والمنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت العلاقة بينهما تأخذ شكلاً آخر، حيث بدأ الثنائي يظهران معاً في أماكن عامة مؤخراً شوهدا مع أبناء حلا في أحد الأماكن الأثرية، ليعود من جديد الحديث عن علاقتهما.
وتساءل كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الداعية علاقته بالفنانة المصرية، ولم يجد البعض تفسيراً مقنعاً لسبب الإخفاء، باستثناء رغبة الثنائي الشخصية في إخفاء الخبر عن الإعلام.
وأكدت مصادر مقربة من الداعية حرصه الدائم على إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، مبررا ذلك بإخفاء خبر زواجه من الفنانة شيري عادل، وإعلانه بعد شهور من حدوثه، وبعد تردد شائعات طالتهما بالفعل، ثم عدم إعلانه أيضا عن طلاقه من شيري عادل في حينه، وهو الخبر الذي أربك رواد مواقع التواصل يومها دون أن يجدوا سبباً مقنعاً لإخفاء خبر انفصال.
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