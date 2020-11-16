شيرين كشفت عن جديدها وهذا ما قالته عن ربط سيرة حياتها بمسلسل

متابعة بتجــــــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري في برنامج mbc trending، قالت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي قريبًا وسيكون مفاجأة جميلة، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها.

ولفتت الى انها تقوم بعملها وتحضر لألبوم كامل مع شركة روتانا، لافتة الى أنها مستمرة في العمل على شخصيتها كممثلة، وهي تبحث عن مشروع جيد للدخول فيه.

وتحدثت أيضاً عن زوجها حسام حبيب الذي يحتاج إلى الراحة ليقوم بعمله، لافتة الى أنها الاهتمام في حياتها مقسم الى قسمين الأول لزوجها والثاني لعملها، نافية بذلك وجود اي خلاف بينهما كما ذًكر في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، نفت شيرين موافقتها على تقديم أي عمل فني يحمل سيرتها الذاتية، وجاء في بيان إعلامي منها أن ما يتردد عن ربط حياتها بمسلسل جديد أخبار عارية من الصحة، مؤكدة أنها في أوج عطائها الفني تاركة أعمالها وأغانيها تتحدث عنها.

وأشارت في البيان أنها لن تسمح بالاتجار باسمها تحت أي مسمى، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترويج لمسلسل بدعايا يعاقب عليها القانون وهي الإعلان بما هو كاذب.

وكانت أنباء قد تم تداولها خال الأيام الماضية أن مسلسل “لؤلؤ” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر هو تجسيد لقصة صعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي نفته الأخيرة تماماً.