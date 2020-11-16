يوسف الشريف يلفت الأنظار بـ"كوفيد- 25"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض الفنان المصري يوسف الشريف، سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل يحمل اسم "كوفيد- 25". وقال المنتج المصري تامر مرسي إن المسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، بحسب موقع "مصراوي". وشارك يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" خلال موسم رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، وشاركه البطولة: عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر.

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