إيرادات الأحد.. "Greenland" الأول و"The Call" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 15 نوفمبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 28 ألفًا و58 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم الجريمة "the call" محققًا 25 ألفًا و671 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Honest thief" محققا 23 ألفا و996 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "freaky" بعد تحقيقه 20 ألفًا و519 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 16 ألفًا و503 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 14 ألفا و512 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "come away" وبلغ إيراده 8 آلاف و999 جنيهًا.