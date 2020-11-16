إيرادات "عفريت ترانزيت" تتجاوز نصف مليون جنيه في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "عفريت ترانزيت" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في خامس أيام عرضه، أمس الأحد 15 نوفمبر إيراد قُدر بـ72 ألفا و125 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 559 ألفا و688 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.