بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج على طريقتها الخاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة الشابة بسنت شوقي، بعيد ميلاد خطيبها النجم محمد فراج، على طريقتها الخاصة.

ونشرت بسنت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو وصور خلال احتفالها مع فراج بعيد ميلاده في وسط إحدى مزارع دوار الشمس، وظهر فراج وهو يحتضنها ويقبلها، وعلّقت: "كل سنة وأنت الدفء.. يا رفيقي يا أنيسي".

محمد فراج من مواليد منطقة المنيل بالقاهرة في 15 نوفمبر 1982، أي لديه من العمر 38 عاما.

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود" مع منى زكي ومصطفى خاطر، المعروض حاليا في السينمات، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية ونيو سينشري.