في "واحد من الناس".. شهيرة تكشف وصية محمود ياسين التي لا يعرفها أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل الفنانة شهيرة ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

يبث اللقاء حصريا عبر شاشة "الحياة"، وذلك في أول ظهور إعلامي لشهيرة بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

تحكي شهيرة خلال اللقاء عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، وأصعب المواقف التي عاشتها في رحلة مرضه، وتكشف لأول مرة عن وصيته التي لا يعرفها أحد.

يبث اللقاء يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويوم الأربعاء في تمام العاشرة مساء، على قناة "الحياة".