ماريو رمسيس: فخور بمشاركتي في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال ماريو رمسيس، عضو فريق المؤثرات والخدع البصرية لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، إنه فخور بمشاركته في أول مسلسل مصري من إنتاج "نتفليكس".

وكتب ماريو على حسابه الشخصي على "فيس بوك":" فخور ان اول مسلسل اشتغل فيه كـ "Matchmove Artist" يكون مسلسل ما وراء الطبيعة و ده أول مسلسل مصري يكون انتاج Netflix و بجد مبسوط أن جاتلي الفرصة دي و يا رب يعجبكم".

مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من روائع الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو أول إنتاج مصري لنتفليكس، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وبطولة أحمد أمين ورزان جمال وسماء إبراهيم وآية سماحة.

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