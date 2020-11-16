تراند اليوم : أصالة تفجر مفاجأة عن طريقة صلحها مع أحلام

كشفت الفنانة أصالة عن كواليس صلحها مع صديقتها الفنانة أحلام، بعد فترة من الخصام.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري في برنامج mbc trending، قالت الفنانة أصالة إنها تعتبر فاهد الهاجري نجل الفنانة أحلام في مقام ابنها، مشيدة بتصرفه لأنها تحبذ أن يظل الأولاد بعيدين عن خلافات الأهل تماما.أوضحت أصالة أنها لم تفكر في طريقة صلحها مع أحلام برغم تأكدها أنهما سيتصالحان قطعًا، مؤكدة أنها تحب أحلام وتشعر بالسعادة لمعرفتها بقدرها لدى أحلام التي كانت تثق أنها سمعت ألبومها الأخير بعد صدوره.وقالت أصالة أن هناك بعض الأصدقاء المشتركين بينهما، هم من تدخلوا للصلح، وبعد الأخذ والرد على Twitter أمس بسبب تغريدة فاهد نجل أحلام، تم انعقاد مكالمة فيديو عبر الإنترنت جمعت أصالة وأحلام وبعض الأصدقاء، مشيرة إلى أنها طلبت من أحلام أن تبعث لها من دبي مشروب مفيد للصحة لأنها حاليًا تبحث عن كل ما هو مفيد للصحة.وأكدت أصالة أنها بعد صدمتها العاطفية الأخيرة والتي لم تخطر لها على بال من قبل، وهي أن تنفصل عن زوجها طارق العريان، استصغرت بعض الأمور التي كانت تُكبرها وتعطيها أكبر من حجمها قبل ذلك، لذلك فطريقة تفكيرها كلها قد تغيرت.كان فاهد نجل الفنانة الإماراتية أحلام قد أثار جدلا واسعا بين المتابعين بعد تغريدته التي كشف فيها حبه للفنانة السورية أصالة في ظل خلافات والدته أحلام معها.

وعبر فاهد عن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه لأصالة مع خلاف والدته القائم معها مشيرا إلى أن والدته تستمع إليها أكثر منها، وقال في تغريدة مثيرة للجدل "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".