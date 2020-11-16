ماذا قال ريان رينولدز عن كونه “أبو البنات”؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: يتشارك الممثلان الأميركيان رايان رينولدز وبليك ليفلي تربية بناتهما الصغيرات الثلاث (جيمس وإينيز وبيتي) ومع ذلك، فقد كشف رينولدز عن أنه لم يكن يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات، وذلك خلال حوار تحدث فيه حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاث.

وقال رينولدز: “أحب كوني أباً لبنات، لم أكن أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صبية، فلدي ثلاثة أشقاء وأنا أصغرهم”، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف رينولدز (44 عاماً): “بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنونياً أو مخيفاً في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأنهن لديهن الحكمة والقوة ويتمتعن بالهدوء”.

وكشف رينولدز عن أنه هو وزوجته ليفلي (33 عاماً) يعطيان الأولوية لأسرتهما، مؤكداً أنهما لا يفترقان أبداً وقال: “أحاول أن أكون موجوداً قدر المستطاع، نحن لانفترق نسافر سوياً أثناء العمل والتصوير”.

يذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم Green Lantern، وأنجبا ابنتهما الأولى جيمس (5 أعوام) في ديسمبر 2014، والثانية إنيز (4 أعوام) في سبتمبر .2016 وأعلن الزوجان عن ولادة طلفتهما الثالثة (بيتي) في أكتوبر 2019.