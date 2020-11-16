حسين فهمي يعترف بحبه للنساء.. وهل ينوي الزواج مجددًا؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري الكبير حسين فهمي عن أنه تزوج 5 مرات في حياته وليس 6 كما يعتقد البعض مؤكداً أن المرة السادسة كانت خطبة وليست زواجاً.

وأشار حسين فهمي خلال حلوله ضيفاً على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والذي يعرض عبر قناة أبوظبي، إلى أنه لم يتزوج أبداً في السر وأكثر ما يكرهه في السيدات الغيرة الشديدة، كاشفاً عن الفرق بين الغيرة منه والغيرة عليه موضحاً أن الأولى ترفع الشخص للسماء بينما الثانية تدمره.

وخلال الحلقة تحدث “الدنجوان” عن زيجاته المتعددة، وكشف عن العديد من الأمور لأول مرة في حياته، واعترف بأنه يحب النساء، وقال: “أنا بتاع ستات وما جتليش عقدة من الزيجات” مشيراً إلى أنه لا ينوي الزواج مرة أخرى.

وحول أطول زيجاته أوضح حسين فهمي أنها استمرت 14 عاماً مع زوجته الأولى نادية محرم أم أولاده (محمود ونائلة)، في حين أشار إلى أن زواجه من النجمة ميرفت أمين استمر 12 عاماً، وأن أقصر علاقة زوجية له استمرت عامين فقط.

وأكد حسين فهمي أن الأمور المادية كانت السبب وراء فشل علاقاته مع زوجاته الأخريات، موضحاً أن الهدف من الزواج هو تكوين أسرة وأطفال، وأنه لم يجد زوجة تكون حبيبة وصديقة له، ولكنه وجد أهدافاً أخرى مادية، مؤكداً أن العلاقة لا يمكن إنقاذها بعد حدوث الطلاق مشبهاً الأمر بـ “كأس الكريستال” في حال كسرت لا يمكن إصلاحها وبالتالي تفقد قيمتها.

وتلعب وفاء الكيلاني من خلال برنامج السيرة الذي بدأ عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي، دور صاحبة دار نشر، وتقوم بإجراء الحوار مع ضيوفها عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية، حيث تقوم بتحويل هذه القصص إلى كتاب السيرة الذاتية. واستضافت الكيلاني في البرنامج العديد من نجوم الشاشة العربية وذلك لسرد قصص حياتهم أو بعض المواقف التي تعرضوا لها في قالب ترفيهي ممتع، منهم أحمد السقا، ويسرا ونيللي كريم، وهاني شاكر.