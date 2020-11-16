“كوفيد-25”.. أزمة الفيروس تصل إلى الدراما المصرية

متابعة بتجـــــــــــــرد: في ظل الأخبار المتلاحقة حول أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وترقب الجميع جاهزية المصل الذي قد ينهي حيرة وقلق الكل حول العالم.

جاءت المفاجأة عبر بوابة الدراما المصرية، بعدما أعلن الفنان المصري، يوسف الشريف، عن استعداده لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم “Covid 25”.

على أن تتولى زوجته الكاتبة إنجي علاء تأليف المسلسل، فيما يتولى أحمد نادر جلال إخراج العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

فيما تقوم شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي بإنتاج العمل، وأعلنت عنه تحت شعار “يا ترى إيه اللي هيحصل سنة 2025.. من فضلك قبل ما تتفرج البس الكمامة”.

حالة من الجدل أحدثها الملصق الخاص بالمسلسل الذي تم طرحه، والذي يظهر فيه يوسف الشريف في النصف العلوي، فيما يظهر 3 رجال في النصف السفلي وهم يرتدون الملابس الواقية داخل منطقة محظورة، وكتب في الأعلى “Don’t Look.. Its Coming”.

وانقسم جمهور ومحبو يوسف الشريف حول الإعلان عن المسلسل، حيث رفض البعض فكرة الحديث عن أمر مازال يجري في الحاضر، بافتراض أن المسلسل سيتناول أزمة الفيروس المستجد.

خاصة أن البشرية مازالت في انتظار مصل للتغلب على عدوى الفيروس المستجد، وبالتالي إن كانت هناك نية للحديث عن الأمر في عمل درامي فلابد من الانتظار حتى تكشف الصورة كاملة.

فيما رأى البعض الآخر أنه على خلاف المسلسل الذي قدم في العام الماضي، يختار يوسف الشريف أن يذهب إلى المستقبل مجددا من خلال طرح القضية بصورة مختلفة.