نجوى كرم ترفع منسوب التشويق لنهائي “ذا فويس سينيور” بصورة جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية نجوى كرم كعضو في لجنة تحكيم الموسم الأوّل من برنامج The Voice Senior “ذا فويس سينيور” عبر شاشة “ام بي سي” في تجربة جديدة لها ببرامج اكتشاف المواهب بعد تألّقها على مدار السنوات الماضية في برنامج Arabs Got Talent.

ومنذ انطلاق عرض البرنامج بموسمه لهذا العام، ينتظر محبو نجوى كرم أسبوعيًا إطلالتها، فتكون شمس الأغنية حديث الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض كل حلقة جديدة.

مع وصول هذا الموسم إلى نهايته، رفعت نجوى كرم منسوب التشويق للحلقة الأخيرة، المقرر أن تُعرض هذا الأربعاء في 18 نوفمبر، فنشرت منذ ساعات صورة جديدة لها من كواليس البرنامج وعلّقت: “نهار الأربعاء الحلقة النهائية من (ذا فويس سينيور)، ما تنسو تابعونا، بحبكن كتير”.

ونالت صورة نجوى كرم إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تفاعلوا معها من خلال التعليق عليها، فأثنوا على أناقتها الدّائمة ورقيها في جميع إطلالاتها.

وقدّمت النسخة العربية من The Voice Senior على مدار الأسابيع الماضية أصواتًا غنائية فوق الستين احتفت بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج الذي تولى مهمّة التحكيم فيه الفنانين نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “بيروت” من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير وتوزيع داني حلو.