شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يكشف لـ الخليج 365 تفاصيل تقديمه أغنية باللون الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يميل إلى اللون الشعبى في الغناء، حيث انتهى من تسجيل أغنية تحمل إسم "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره ومحبيه بعد طرحها، وكشف الحلانى عن سبب تأجيل ألبومه الجديد قائلا: كان من المفترض طرحه خلال الفترة الماضية ولكن أحداث لبنان وانتشار فيروس كورونا تسببت في تأجيله ومن المقرر طرحه نهاية هذا العام إذا تعدل الوضع.

وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

وشارك الوليد نجل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مع والده فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية "من هون نحن يا بشر" و"طيور بالعالى" وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.