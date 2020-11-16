شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: الجزء الثانى من "الآنسة فرح" يحمل عدة مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة رانيا يوسف أن الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم طرح أولى حلقاته أمس على إحدى المنصات الالكترونية سيحمل عدد من المفاجآت في شخصية دلال التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل معربة عن سعادتها بنجاح الجزء الأول والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى وتامر فرج وغيرهم والتي اعتبرتهم رانيا أسرة أثناء تصوير الكواليس كما أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

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وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.