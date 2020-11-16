ميريام فارس تستعرض رشاقتها في أول ظهور بعد الولادة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مقطع فيديو لها تستعرض من خلاله رشاقتها في أول ظهور لها عقب إنجابها مولودها الثاني "ديف متري" أواخر أكتوبر الماضي.

وأبدى جمهور ميريام عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، انبهاره برشاقتها ونحافتها وعدم تأثر جسدها بعد أيام من الولادة الثانية.

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وكانت ميريام نشرت مقطع فيديو، يوم 28 أكتوبر الماضي، عبر "إنستجرام"، كشفت من خلاله عن إنجابها للمرة الثانية، ولم تظهر ملامح مولودها سوى يده، وعلّقت: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمر على العالم، بس رح تكون بأمان لأنه راح خبيك بعيوني".

ميريام فارس لديها طفل يدعى "جايدن" من زوجها داني متري.

يشار إلى أن آخر أعمال ميريام فارس، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، والتي طرحته في يناير الماضي عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.