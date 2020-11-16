خبر سار لعشاق المسلسل الأمريكي فريندز

الإثنين 16 نوفمبر 2020

حملت تغريدة من أحد أبطال المسلسل الأمريكي "فريندز"، نبأ سار لكل عشاق المسلسل، ما جعلها تحصد أكثر من 100 ألف إعجاب على موقع "تويتر".



وقال الممثل الكوميدي، ماثيو بيري، الذي يجسد في أحداث "فريندز" دور "تشاندلر"، في تغريدته إنه سيتم البدء في تصوير الحلقة الجديدة التي تشهد على لم شمل كل أبطال العمل من جديد في شهر مارس/ آذار 2021.

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وأوضح بيري في تغريدته: "أعيد تحديد موعد لتصوير حلقة "لم شمل" الأصدقاء في بداية مارس، يبدو أننا أمام عام حافل قادم، وهذه هي الطريقة التي أحبها".

وكان من المقرر أن يتم تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأجل التصوير بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية.

وسيشارك في حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" كل أبطاله الأساسيين، وهم ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.