شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر ضيفة شرف في "العميل صفر" مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة مى عمر ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى ونيللى كريم، الذى يشهد مواقف كوميدية بينها وبين أبطال الفيلم، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه في أقرب وقت ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه في السينمات.

وتظهر نيللى كريم خلال أحداث الفيلم في دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه النجم الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث، حيث صورت عددا من المشاهد داخل الكباريه وكان معها بيومى فؤاد وعدد من النجوم.

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فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

وكان آخر ظهور لمى عمر في السينما فيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسنى، تأليف وإخراج محمد سامى الذى عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من درة ونور اللبنانية ومحمود البزاوى، وعمر زهران.