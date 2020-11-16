شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات زمان..عزيزة أمير خافت على قطتها من الحسد وزينب صدقى بتفسح الكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثيرون تربية الحيوانات الأليفة وأحياناً لا يستطيعون العيش دون تلك الحيوانات التى اعتادوا عليها وأصبحت جزء من حياتهم، وكثير من الفنانين يحبون تربية نوع أو عدة أنواع من الحيوانات الأليفة، وكان من بين فنانى الزمن الجميل من عشقوا تربية الحيوانات واشتهروا بها فى الوسط الفنى بين زملائهم، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى بداية الثلاثينات وتحديدا ً عام 1932 نشرت المجلة موضوعا ً تحت عنوان " التفاؤل بالقطط والكلاب" نشرت فيها بعض حكايات فنانات هذه الفترة مع الحيوانات الأليفة.

وكان من بين الفنانات اللاتى يهوين تربية القطط الفنانة والمخرجة والمنتجة عزيزة أمير التى كانت تربى قطة بيضاء اسمها " سمبو" وتتفائل بها كثيراً وتخاف عليها حتى من الحسد، لدرجة أنها ألبستها عقداً بها خرزة زرقاء اعتقاداً بأنه سيحفظها من الحسد.

وفى أشد أوقات الضيق والضجر كانت عزيزة أمير تلجأ لقطتها، فتأخذها بين يديها تدللها وتداعبها وتقدم لها السكر والحلوى فتلتهمها.

أما الفنانة زينب صدقى فاشتهرت بين زملائها بحبها وتعلقها بكلبها "أرمان"، وعلى الرغم من أن " أرمان" لم يكن من النوع اللولو المشهور ، إلا أن الفنانة الكبيرة كانت تعتنى به عناية خاصة وتنظفه وتمشط شعره بنفسها ، وتعلق فى عنقه "جلجلة" لتحفظه من الحسد ، كما كانت تعطره بالروائح الذكية، وتذهب به إلى الحدائق والمتنزهات لتريضه وتنزهه.